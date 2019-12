De zoektocht naar de laagste stamnummers: 23. De stamnummercarrousel in het Luikse

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 23. Sérésien.

Het verhaal van RFC Sérésien is een bizar verhaal, want dit stamnummer 23 mag niet worden verwisseld met het 'echte' seraing (stamnummer 17, lees er hier nog eens wat meer over).

Hoewel: in feite was RFC Sérésien wel korte tijd de erfgenaam van Seraing. Tussen 1996 (na de fusie van Seraing met Standard) en 2014 speelde deze club wel degelijk in het Stade du Pairay en werd het gezien als een opvolger van Seraing.

Sérésien

Maar oorspronkelijk heette de club gewoon FC l'Espoir de Bressoux of kortweg FC Bressoux. Onder die naam waren ze in 1901 in Bressoux ook opgericht en daar zouden ze ook lange tijd gewoon blijven spelen.

Een echte hoogvlieger is het nooit geworden, al speelde het af en toe wel in de nationale reeksen. Op het hoogste niveau raakten ze nooit echter. Toch speelden ze later in de geschiedenis van het voetbal wel nog een rol, door vele fusies en andere stamnummerwissels.

Carrousel

Er kwam eerst een fusie met Jupille (1992) onder RUL Luik. Daarna was er de overnamen van Sérésien als naam. In 2013 werd de club overgenomen door FC Metz, met Dominique D'Onofrio er als technisch directeur.

Het zorgde voor een stamnummercarrousel, die ervoor zou zorgen dat daarover nu nieuwe regels zijn ontstaan. Seraing nam het stamnummer over van Boussu Dour Borinage, die club nam op zijn beurt Charleroi Fleurus over en die namen dat van FC Charleroi over: een geweldige carrousel.

Erelijst:

/