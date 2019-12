Wouter Vrancken is geen voorstander van kerstvoetbal: "Benieuwd hoe vol het stadion van Moeskroen zal zijn"

Terwijl de winterstop in veel (top)competities al begonnen is, moeten de Belgische eersteklassers op tweede en derde kerstdag nog in actie komen. Wouter Vrancken, de trainer van KV Mechelen, is daar geen voorstander van.

De Limburgse trainer van KV Mechelen ziet de meerwaarde van voetballen in de kerstperiode niet. "Dat past niet in België", reageerde Wouter Vrancken bij Gazet van Antwerpen. "Het is niet omdat het in Engeland werkt dat dat hier ook het geval is. Daar zijn de stadions goed gevuld, ik ben benieuwd hoe vol het stadion van Moeskroen straks zal zijn." Op 26 december staat Malinwa tegenover Moeskroen op le Canonnier en Vrancken verwacht steun van de twaalfde man. "Het is altijd een moeilijke verplaatsing. Ik hoop dus dat ze massaal aanwezig zullen zijn. Zij kunnen ons een extra boost geven", deed hij een oproep in dezelfde krant.





Volg Moeskroen - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (26/12).