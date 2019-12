Mechelse aanvoerder net op tijd genezen voor laatste match van 2019

Wouter Vrancken heeft voor de laatste keer in 2019 zijn wedstrijdselectie moeten maken. Hij selecteerde 20 spelers voor de verplaatsing naar Moeskroen.

Eerder deze week meldde Gazet van Antwerpen dat Onur Kaya de training van dinsdag aan zich voorbij moest laten gaan wegens ziekte. Darmproblemen, meer specifiek. Nu blijkt dat de aanvoerder van KV Mechelen tijdig hersteld is, want hij maakt deel uit van de 20-koppige wedstrijdselectie van Malinwa voor de verplaatsing naar Moeskroen. De 33-jarige middenvelder miste dit seizoen nog maar twee partijen bij de promovendus. Ook verdediger Sheldon Bateau is fit.