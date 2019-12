Anderlecht trainde op Kerstmis om 19u en miste twee belangrijke spelers: "Ziek, we zullen vandaag zien"

Anderlecht heeft geen extra geblesseerden en recupereert waarschijnlijk Francis Amuzu voor vrijdagavond. Michel Vlap en Sambi Lokonga waren wel ziek de voorbije dagen. "Dat wordt afwachten", aldus Frank Vercauteren.

Kompany en Chadli zijn wel klaar en fit. Die twee wedstrijden op vier dagen hebben de kapitein dus geen problemen bezorgd. Er moest trouwens getraind worden op Kerstmis bij Anderlecht. "We hebben nog een training om 19u ingelast. Dat is niet evident natuurlijk", zei Vercauteren.

De kerstkalkoen werd er afgewerkt. "Of ik daar blij mee ben? Tja, de kalender is nu zo. Je moet blij zijn met wat je hebt of niet hebt. Ik heb mijn mening daarover, maar die is toch niet belangrijk."