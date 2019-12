Okereke met de lach op vakantie: "Dit doet deugd na moeilijke maanden"

We zijn niet zeker of Marvin Baudry een goeie nachtrust zal hebben donderdag op vrijdag. De verdediger van Zulte Waregem liet zich twee keer aftroeven. Onder meer door David Okereke, die er vertrouwen door kreeg en er nog eentje bij deed.

Clement wreef zich na de match in de handen. Dit was weer de Okerere van begin dit seizoen die de ene goal na de andere maakte. Twee goals die hij zelf afdwong dan nog. "Dit is weer een frisse Okereke, eentje die we in het begin van het seizoen ook zagen", knikte Clement. "Hij had een paar weken nodig om zijn vorm terug te vinden."

Okereke zelf lachte er om. "Wat de coach tegen me gezegd heeft tijdens die periode? Dat mag ik niet zeggen. Uiteraard ben ik blij om er twee te scoren na die moeilijke periode. Want moeilijk was het wel, maar deze club heeft veel goeie aanvallers. Het is niet makkelijk om je terug in het team te knokken."

Ik heb mijn ouders gemist

Maar nu kan hij met een gerust gevoel op vakantie. "Dat is wel nodig ja. Ik zal naar Nigeria terugkeren met een grote glimlach op mijn gezicht. Ik hunker er wel naar. Het is zes maanden geleden dat ik mijn ouders nog in levende lijve gezien heb. We facetimen wel bijzonder veel, bijna elke dag. Maar ik miste hen. En zij mij."