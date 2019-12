Lior Refaelov blikt vooruit op clash tegen Anderlecht: "Ze zijn geen concurrent"

Het gaat uitstekend voor de Great Old. Als het vrijdag in eigen huis wint van Anderlecht, sluit het 2019 af als tweede. Dat weet Lior Refaelov als geen ander.

Maar is de titel iets waar ze in Deurne over spreken? "Ik denk dat Club Brugge al te ver weg is", vertelt Lior Refaelov aan Het Laatste Nieuws. "We zijn niet kansloos, hé. Antwerp is ook de enige club die nog niet heeft verloren van een G5-club. We hebben vertrouwen."

"Ik merk wel dat het voor ons moeilijker wordt om die 'kleine' wedstrijden naar onze hand te zetten. Zeker in ons eigen stadion. Iedereen wil van ons winnen. Om er te staan moet er ook van Cercle Brugge of Eupen gewonnen worden, dus moeten we snel kunnen scoren."

"Geen concurrent"

Is het dan anders spelen tegen Anderlecht voor Refaelov? "Het zal interessant worden. De ruimtes zullen groter zijn. Al valt Anderlecht niet te vergelijken met Anderlecht van enkele jaren terug. Ik zie hen niet als een concurrent. Ze zullen wel op hun hoede zijn, want een nederlaag tegen ons kan voor hen het ergste betekenen."