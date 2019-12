Clement geeft meer uitleg over Mata en waarom hij nog verder speelde

Een botsing die we 40 meter verder nog hoorden. Clinton Mata en Ibrahima Seck liepen in volle vaart tegen elkaar. Beide spelers gingen nog even door, maar moesten daarna toch gewisseld worden.

Seck verliet Jan Breydel met hoofdpijn. Francky Dury haalde hem bij de rust naar de kant omdat hij vermoedde dat de middenvelder een hoofdschudding heeft. Philippe Clement liet Mata nog staan. "Dat was een beslissing van de dokter in overleg met de speler. Clinton zei dat het wel ging", aldus Clement. Maar dat duurde niet lang. Al vroeg in de tweede helft moest hij ook gewisseld worden. "Hij was duizelig en dan wil ik geen risico's nemen. Ik heb zelf genoeg onnozele dingen gedaan in mijn tijd. Waar jullie misschien denken dat ik iets aan overgehouden heb. (lacht) Nee, ik ken Seck goed. Als je in volle ren met je hoofd tegen hem loopt, dan weet je dat je daar iets kunt aan overhouden."