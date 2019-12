🎥 Mooi eerbetoon voor 'Zebra van de Eeuw' in Charleroi

Charleroi heeft van de laatste thuiswedstrijd van het jaar gebruik gemaakt om Georget Bertoncello te eren. Die overleed zondag.

Bertoncello was de Zebra van de twintigste eeuw. De fans hadden een prachtige tifo gemaakt om hem te eren: "Une légende ne meurt jamais".

"Merci Berto"

Daarnaast was er ook een minuut applaus. De kleinzoon van 'Berto' maakte die mee van op het veld. Dorian ging op de bal zitten, zoals zijn grootvader het in 1975 deed omdat hij het niet eens was met een strafschop die was toegekend aan RWDM.