Coach van Eupen is optimistisch over 2020

19 punten uit 21 wedstrijden. Bij KAS Eupen hadden ze zich ongetwijfeld iets meer voorgesteld van het nieuwe seizoen tot dusver. Maar het vertrouwen is er nog steeds.

Eupen blijft goed spelen en had al een paar keer meer kunnen krijgen dan wat ze kregen. Toch hebben ze nog steeds acht punten voorsprong op hekkensluiter Cercle Brugge.

Optimisme

"Ik ben tevreden van wat we lieten zien in de tweede helft", aldus coach Benat San José na de nederlaag in Genk.

"We hadden hier zelfs nog iets kunnen rapen. Al bij al spring ik met vertrouwen het nieuwe jaar in. Ik ben optimistisch voor 2020."