Hrosovsky: "Hopelijk blijven Berge en Samatta hier"

Racing Genk won donderdag met 2-1 van Eupen. Patrik Hrosovsky vormde opnieuw een duo met Sander Berge op het Genkse middenveld.

Genk had met een ruimer verschil kunnen winnen, maar liet te veel kansen liggen. “Soms krijg je twee kansen en scoor je twee keer, vandaag creëerden we meer kansen, maar moesten we het toch stellen met twee goals”, vertelde Hrosovsky achteraf.

“Maar de drie punten zijn uiteraard het belangrijkste. We spelen na de winterstop nog tegen de grote ploegen, maar daar houden we wel van.”

De Slowaakse middenvelder kreeg ook nog een vraag over de Genkse sterhouders voor de voeten geworpen. “Ik hoop dat Sander Berge en Ally Samatta gewoon hier blijven. De laatste weken loopt het goed op het middenveld met Sander. Maar we zullen wel zien wat er gebeurt.”