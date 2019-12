🎥 Bad Boy van Rangers doet het opnieuw: zevende uitsluiting op anderhalf seizoen na belachelijke schwalbe en walgelijke gebaren naar Celtic-fans

De 23-jarige Colombiaan is aan een uitstekend seizoen bezig. In 35 wedstrijden scoorde hij 28 keer. Alleen heeft hij het lastig om zichzelf onder controle te houden. Vorig seizoen kreeg hij vijf rode kaarten, dit seizoen zit hij opnieuw aan twee.

Zijn gebaren na zijn uitsluiting zullen hem wellicht een serieuze schorsing opleveren.

6 - Since the start of last season, Alfredo Morelos has received six red cards in the Scottish Premiership - at least three times as many as any other player in this time. Bufalo. pic.twitter.com/LUyYx3fIfJ