Benito Raman kijkt Belgische tegenstander in de ogen op oefenstage

Nu genieten de Belgische ploegen van een weekje rust, maar na Nieuwjaar vliegen ze er weer in. De meeste clubs zoeken iets warmere oorden op om zich voor te bereiden op de rest van het seizoen.

Dat geldt ook voor STVV. De club stapt op 4 januari op het vliegtuig richting het Spaanse Pinatar. Daar spelen ze drie dagen later om 17u een oefenpot tegen een gerenommeerde tegenstander: het Schalke 04 van Benito Raman.

De flankaanvaller van Schalke verkeert momenteel in uitstekende doen. In zijn laatste zeven competitiematchen scoorde hij vier goals en leverde hij drie assists af. De club deelt de vierde plaats in het klassement met het Borussia Dortmund van T. Hazard en Witsel.