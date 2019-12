YounitedBelgium: Hans Vanaken ziet twee spelers op en over hem gaan, verrassende namen in de toplijst en Vandenbempt troeft Joos flink af

De actie van de Pro League voor YounitedBelgium loopt af op maandag 30 december om 21 uur. Ondertussen zijn er al heel wat leuke biedingen binnengekomen op diverse shirts.

Hans Vanaken was de eerste die de kaap van 1000 euro wist te halen voor zijn matchgedragen shirt in de match tegen Zulte Waregem.

Vincent Kompany stond zaterdag nog op de derde plaats met 925 euro, maar hij heeft ondertussen een ferme inhaalrace gedaan en staat nu op 1550 euro. Ook Didier Lamkel Zé is Vanaken inmiddels voorbij.

Nieuwe top-3

We overlopen even de duurste shirts per ploeg bekeken op iets meer dan een dag voor het einde van de veiling. Bij sommige ploegen zijn daar ook wel verrassende namen bij.

Anderlecht: Vincent Kompany 1550 euro Antwerp: Didier Lamkel Zé 1001 euro Club Brugge: Hans Vanaken 1000 euro KRC Genk: Sander Berge 975 euro AA Gent: Sven Kums 725 euro KV Mechelen: Thibault Peyre 523 euro Zulte Waregem: Olivier Deschacht 500 euro KV Kortrijk: Adam Jakubech 500 euro Standard: Zinho Vanheusden 475 euro STVV: Seung-Woo Lee 444 euro Charleroi: Shamar Nicholson 343 euro Cercle Brugge: Kylian Hazard 350 euro Waasland-Beveren: Daam Foulon 275 euro KAS Eupen: Nils Schouterden 214 euro KV Oostende: Ronald Vargas 214 euro Moeskroen: Jean Butez 139 euro

En dan zijn er ook nog de randzaken: een match met Peter Vandenbempt is tot op heden 1400 euro waard, eentje met Filip Joos is er voorlopig 664 waard en een dag in het spoor van Frank Raes 464 euro. Golfen en dineren met Wesley Sonck? 789 euro voorlopig!