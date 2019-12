Club Brugge reageerde verbolgen, speler heeft het nu helemaal verkorven

Bij Club Brugge waren ze 'not amused' toen ze de verklaringen van Mbaye Diagne lazen die vanuit de Senegalese pers vliegensvlug naar België kwamen overgewaaid. Maar van de spits afgeraken wordt niet zo makkelijk.

Club Brugge weerlegt de versie van Diagne - "Vanaken was zenuwachtig en vroeg mij te trappen" - over het penaltyverhaal in Parijs volledig. Het lijkt ook gewoon uit de lucht gegrepen. Maar met zijn uitspraken heeft hij zich wel helemaal onmogelijk gemaakt bij blauw-zwart.

Als er nog een kans op verzoening bestond, heeft hij die nu helemaal verbrod. Club wil in januari af van Diagne, maar Galatasaray staat ook niet te springen om hem terug te nemen. Al zullen er wel nog onderhandelingen volgen in Qatar. Beide ploegen zitten daar samen op stage.