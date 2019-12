Harm Van Veldhoven (Lommel): "Pocognoli? niets van aan"

SK Lommel is bezig aan een knappe remonte in 1B. De eerste periode sloten ze als hekkensluiter af, maar in de tweede periode moeten ze voorlopig enkel Beerschot voor zich dulden. Voetbalkrant.com vroeg aan Harm Van Veldhoven wat we van hen mogen verwachten in de komende mercato.

Harm Van Veldhoven is ex-trainer van onder meer Westerlo, KV Mechelen en Cercle Brugge. De voorbije zomer werd hij bij 'zijn' SK Lommel, waar hij in het verleden al als speler en coach actief was, aangesteld als operationeel directeur.

Wat mogen we van Lommel verwachten tijdens de komende mercato? En hoe zit het met de interesse in Sebastien Pocognoli, die onlangs door diverse media aan Lommel werd gelinkt? Voetbalkrant.com vroeg het aan Harm Van Veldhoven.

"Er zullen bij ons wel een twee à drie spelers vertrekken in januari. Maar dat zullen spelers zijn die nauwelijks aan de bak kwamen bij het eerste elftal. Iedereen die regelmatig speelt gaan we trachten te behouden."

Dus ook jonge talenten Kolbeinn Thordarson en Abdoulie Sanyang, die de laatste tijd op hoog niveau acteren. "Het is voor hen nog te vroeg om hogerop te gaan spelen, dus dan werken we liever niet mee aan een transfer", aldus Van Veldhoven.

"Pocognoli? Geen contact geweest"

Lommel wil zich de komende mercato versterken in de strijd om het behoud in 1B. "We zijn vooral op zoek naar een middenvelder en een aanvaller."

Toch is het de naam van linskachter en ex-Rode Duivel Sebastien Pocognoli die gelinkt wordt aan groen-wit. "Nee, daar is niets van aan. We hebben geen contact gehad met Pocognoli voor een overgang in de winter. In de voorbije zomer stond zijn naam genoteerd bij ons, maar daar is nu geen sprake meer van", aldus Harm Van Veldhoven.