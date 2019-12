Vanhaezebrouck met zijn wensen voor 2020: "De Gouden Schoen voor hém", "Comeback voor Vanden Borre" en "Voor Kortrijk en Anderlecht ..."

Voor Hein Vanhaezebrouck was 2019 waarin we hem leerden kennen als harde, maar faire analist. Hij heeft nu ook zijn nieuwjaarswensen kenbaar gemaakt.

Voor Vanhaezebrouck is het duidelijk dat Hans Vanaken de Gouden Schoen zal winnen: "Jonathan David stak er deze ronde bovenuit, maar zal te weinig sprokkelen in de eerste ronde", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Hij kan natuurlijk nog - net als Mbokani - Profvoetballer van het Jaar worden. Maar als Vanaken de titel pakt met Club Brugge, is hij ook daar opnieuw de favoriet."

VDB, Lamkel Zé, Kortrijk, Anderlecht

De analist en gewezen coach hoopt verder dat Anthony Vanden Borre in 2020 zijn comeback mag maken: "Zowel bij Anderlecht als wie weet bij de Rode Duivels. Hij moet leren doorzetten als het eens tegenzit. En ik hoop dat Lamkel Zé zichzelf blijft."

Hij had verder ook nog enkele mooie wensen voor de fans van Anderlecht en Kortrijk: "Ik hoop voor de fans dat Anderlecht het juiste licht kan vinden in 2020, want de fans hebben onvoorwaardelijke steun laten zien. En die van Kortrijk wens ik een stunt toe in de Beker van België."