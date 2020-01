Lierse Kempenzonen nam op een vervelend moment afscheid van Frans: "We laten onze kapitein niet zomaar gaan"

Frédéric Frans werd in september van vorig jaar nog met de grote trom binnengehaald op het Lisp, maar nu staat de verdediger alweer bij Beerschot op de loonlijst. Luc Van Thillo, de voorzitter van Lierse Kempenzonen, en Frans zelf reageren op de wintertransfer.

Het nieuws kwam donderdagochtend als een donderslag bij heldere hemel. Frédéric Frans trok na amper vier maanden bij zijn oude liefde alweer de deur dicht voor een avontuur bij Beerschot. Voor de verdediger was het geen gemakkelijke beslissing.

"Ik verlaat Lierse K. met pijn in het hart. De club heeft er zeer wel tijd en energie aan besteed om mij terug te halen naar het Lisp en ik werd geweldig onthaald door de geel-zwarte fans. Maar mijn keuze is op een transfer naar Beerschot gevallen. De club speelt toch een reeks hoger dan Lierse K, en heeft titelambities", aldus Frans.

Vervelende timing

"Toen Frédéric voor ons tekende, maakten we ook de onderliggende afspraak dat als hij zichzelf kon verbeteren, lees een transfer naar een club uit 1B of 1A, we hem niet gingen tegenhouden. We willen ons als club daar aan houden", luidde de reactie van Luc Van Thillo, de voorzitter van Lierse Kempenzonen.

Frans verlaat de club op een lastig moment, want Lierse Kempenzonen staat op een onveilige, voorlaatste plaats in de hoogste amateurklasse. "We laten onze kapitein niet zomaar gaan. We zijn dus met Beerschot een correcte transfersom overeengekomen. Ten slotte kan ik de fans nog beloven dat de zoektocht naar een waardige vervanger al gestart is."