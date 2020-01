Uitgeleende speler van Standard keert sneller dan verwacht terug naar Sclessin

Standard kan binnenkort opnieuw een beroep doen op Uche Agbo. De centrale middenvelder werd dit seizoen uitgeleend aan S.C. Braga, maar de Portugezen zijn niet echt tevreden over Agbo.

Sporting Braga wil nu al geen gebruik meer maken van de diensten van Uche Agbo. Niet voor niets heeft hij dit seizoen slechts 223 minuten gespeeld. Het bestuur van Brage wil hem eerder dan verwacht terugsturen naar België, kondigde de Portugese website Mais Futebol aan.

Terwijl hij normaal tot het einde van het seizoen in Portugal zou blijven, wordt van Uche Agbo verwacht dat hij in januari terugkeert naar Sclessin. Een interessante optie gezien het gebrek aan diepte op deze positie. Samuel Bastien is namelijk geblesseerd en Cimirot toonde de voorbije weken tekenen van vermoeidheid.

In totaal speelde Agbo (24) 58 wedstrijden voor Standard. Hij was sterk in de recuperatie, maar hij scoorde ook 4 goals en hij gaf 4 assists in alle competities samen voor de Rouches. AA Gent toonde de voorbij zomer interesse in Agbo, maar de medische testen strooiden toen roet in het eten.