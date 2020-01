'Man van 150M' Kevin De Bruyne is eerste Belg met een hogere marktwaarde dan Lionel Messi

Manchester City staat al een straatlengte in het krijt op Liverpool in de Premier League, maar op individueel vlak is Kevin De Bruyne aan een geweldig seizoen bezig bij de regerende landskampioen in Engeland.

Het gespecialiseerde Transfermarkt.com plakte een marktwaarde van 150 miljoen euro op het hoofd van de Rode Duivel. Hij is daarmee niet alleen de duurste Belg -Hazard wordt op 120M geschat-, maar ook duurder dan Lionel Messi. De Argentijn zag zijn waarde aan het einde van 2019 dalen van 150 naar 140M euro. Ja, zelfs de groten der aarde worden een dagje ouder. Kevin De Bruyne is daarmee de eerste Belg ooit die meer waard is dan Messi, merkte HLN.be op. Volgens Transfermarkt zijn er overigens maar drie spelers met een hogere marktwaarde dan de Rode Duivel: Neymar (160M), Sterling (160M) en Mbappé (200M).