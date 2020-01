Anderlecht-CEO: "Kunnen kloof met Club Brugge dichten: kijk maar waar Ajax tien jaar geleden stond"

Anderlecht beleeft opnieuw een lastig seizoen. Toch is er nergens een spoor van fatalisme te bespeuren: niet bij de fans en niet binnen de bestuurskamer.

Anderlecht-CEO Jo Van Biesbroeck had het in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws onder meer over de erg brede kern (lees HIER).

Hij sprak ook over de financiële kloof met Club Brugge: “We kunnen die kloof zeker dichten. Maar niet op korte termijn. Ik begrijp dat het geduld van de fans niet eindeloos is, maar de volgende drie jaar zullen we moeten aanvaarden dat hoogtes en laagtes elkaar zullen afwisselen.”

"Door de kracht van onze jeugdwerking zijn we ervan overtuigd dat we deze moeilijke periode zullen overwinnen. Dat is één van de aspecten die in de perceptie over Anderlecht te weinig aan bod komt. De waarde die we creëren door jonge voetballers een kans te geven.”

“Het is niet onze bedoeling onze talenten te verkopen. Maar het is bijna onvermijdelijk dat dat gebeurt. En als het zover is, zal er een andere jonge gast klaar staan. Dat model houdt steek. Zowel sportief als financieel."

"Kijk eens waar Ajax tien jaar geleden stond. Zij hebben geleerd uit hun situatie. Kijk naar Racing Genk. Dat speelde vorig jaar het beste voetbal dat ik persoonlijk gezien heb de voorbije jaren, maar heeft het nu ook moeilijk. En kijk naar Anderlecht, dat in het verleden gemiddeld één keer om de twee jaar kampioen werd."