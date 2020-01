Eden Hazard geeft toe waarom hij nooit naar PSG trok: "Ze hebben veel aan mijn mouw getrokken"

Het was een droomhuwelijk afgelopen zomer tussen Eden Hazard en Real Madrid. Na enkele jaren dat hij aan de Koninklijke gelinkt werd, kwam eindelijk de transfer. Maar ook PSG kwam geregeld aan de deur kloppen. Al kwamen die steeds van een kale reis terug.

Het was Eden Hazard zelf die steeds PSG afwees. "Nooit zal ik terug zijn gegaan naar de Ligue 1. Ze hebben inderdaad een paar keer mij een voorstel gedaan en ook Chelsea, maar die club paste niet in mijn project. Ik wil enkel bij Lille spelen in de Ligue 1", vertelde Hazard aan Sport/Voetbalmagazine.

Lille is de club waar de kapitein van de nationale ploeg internationaal doorbrak. In 2011 won hij er de titel en de beker en werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in Frankrijk, net als het jaar nadien.

In 2012 trok Hazard naar Chelsea waar hij in 2015 verkozen werd tot beste speler van de Premier League. Ook won hij menig titel en beker met de Londense club. Real Madrid kaapte Hazard afgelopen zomer weg in Londen voor 100 miljoen euro.