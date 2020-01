Eerste wintertransfer Antwerp bijna rond? 'Kamer op stage gereserveerd'

Antwerp wil zich zeker ook gaan versterken tijdens de wintermercato, al is er tot op heden nog geen transfer helemaal rond.

Antwerp heeft al een paar dagen Ava Dongo op het oog. De 23-jarige Congolese verdediger speelt in eigen land bij AS Vita.

Kamer gereserveerd

Hij is sinds oktober ook international voor zijn land, nu lijkt hij ook op weg naar de Bosuil. Antwerp wil hem er graag bij, met oog op de toekomst.

Toch is er tot op heden nog geen sprake van een deal, want zijn Congolese ploeg zou voorlopig dwarsliggen. Volgens Het Laatste Nieuws is er voor de centrale verdediger wel alvast een kamer gereserveerd op winterstage.