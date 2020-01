"Beetje het slachtoffer van ons eigen succes": Waarom KV Mechelen dit jaar wél eens play-off 1 kan halen én wie er op de loer ligt

KV Mechelen heeft er een wonderbaarlijk 2019 opzitten. En toch was er bijwijlen toch ook wat kritiek te horen na een mindere periode, met een 1 op 12. "We zijn een beetje het slachtoffer van ons eigen succes."

Dat KV Mechelen het nieuwe jaar op een zesde plek (en als regerend bekerhouder) kan aanvatten in 1A? Wie dat een maand of veertien geleden had voorspeld, was vermoedelijk een beetje uitgelachen geweest. En toch is het zo.

Mechelen heeft de komende negen speeldagen dé kans om als tweede ploeg - na STVV een decennium geleden - ooit als promovendus play-off 1 te gaan halen. Het programma oogt zwaar, maar niet onhaalbaar om dat te realiseren.

Thuis: Standard, Gent, Anderlecht, Waasland-Beveren, Eupen

Uit: Charleroi, Cercle Brugge, STVV, Genk

De laatste speeldag volgt wel een duel in de Luminus Arena in en tegen Genk. De vorige keer dat Malinwa een rechtstreeks duel uitvocht voor play-off 1, ging het in de Ghelamco Arena onderuit en werd het een zevende plaats.

"Vorig seizoen was er de absolute druk om kampioen te worden, nu staan we in de top-6 en dat is heel mooi, maar het is geen absolute must. Het is dus een ander soort druk", beseft Joachim Van Damme.

Gaan er alles aan doen om play-off 1 te halen

"Natuurlijk gaan we er alles aan doen om in de top-6 te blijven staan, maar het zal niet makkelijk worden. Er zijn veel ploegen met kwaliteiten die meedingen om de top-6. Zulte Waregem, Genk, … Er zijn veel ploegen die op de loer liggen."

"We moeten ook niet te hoog van de toren blazen. Bij het begin van het seizoen waren we voor velen een degradatiekandidaat. We zijn zelfs een beetje het slachtoffer van ons eigen succes geworden, toen de resultaten even wat minder was en we een ‘dipje’ hadden was het meteen allemaal slecht."