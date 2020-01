Ooit moest hij recordtransfer worden, nu is hij sterke man op Brugs middenveld: "Ik moet Carlos Bacca bedanken"

Eder Balanta heeft zich in geen tijd opgewerkt bij Club Brugge tot een rots in de branding. De 26-jarige verdediger/middenvelder herlanceerde in België zijn carrière en ook de supporters zijn fan van hem.

Eder Balanta kreeg ooit het bedrag van 20 miljoen euro op zijn hoofd geplakt toen hij bij River Plate speelde. Die prijs was nooit eerder betaald in Argentinië. "Dat was vooral omdat er zogezegd een bod was van AC Milan, dat zou 10 miljoen geweest zijn. Het was een eer dat Daniel Passarella, de beste verdediger ooit en mijn toenmalig voorzitter, zoiets zei", vertelt Balanta aan Het Nieuwsblad.

Sindsdien zwakten de prestaties van Balanta af en via Bazel belandde de Colombiaan in de Jupiler Pro League. "Het was tijd voor iets anders. In Zwitserland was de kans klein dat ik ooit nog in de nationale ploeg zou komen, nu word ik wel bekeken want de Belgische competitie heeft een iets betere reputatie momenteel. En ook de Champions League helpt veel."

Bekende Colombiaan

Bij Colombia speelt een aanvaller die ooit het mooie weer maakte in Jan Breydel, met name Carlos Bacca. Een goede vriend van Balanta. "Ik moet hem bedanken want hij vertelde me goede dingen over de club en hij heeft ook Club ingelicht over mij. Ik merk dat ik de correcte keuze maakte door naar hier te komen", gaat hij verder.

Meters trappen

"Ook de fans moet ik bedanken voor hun steun. Blijkbaar vinden ze mijn lange pass geweldig, maar die had ik altijd al. Nu ik als middenvelder speel, komt die nog beter tot zijn recht", lacht Balanta.