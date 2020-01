KAA Gent heeft vier huurlingen rondlopen in België en Europa: Spelen ze? En waar?

Omdat KAA Gent niet aan elke speler evenveel minuten of kansen kon beloven, leenden de Buffalo's tijdens de zomermercato enkele jongens uit: vier in totaal. Hoe zou het gesteld zijn met dat viertal?

Franko Andrijasevic

In 2017 plukte Gent Andrijasevic voor 4,25 miljoen euro weg bij het Sloveense Rijeka. Op dit ogenblik voetbalt de aanvallende middenvelder bij diezelfde club uit zijn vaderland, maar dan op huurbasis. Hij kon nooit echt overtuigen bij de Oost-Vlamingen. Vorig jaar werd hij al een half seizoen bij Waasland-Beveren gestald. Bij Rijeka heeft hij het vertrouwen teruggevonden. Andrijasevic zit aan 4 goals en even veel assists in 12 matchen.

De Israëlische jeugdinternational arriveerde op 21-jarige leeftijd bij Gent en wordt nu al voor de vierde keer uitgeleend, voor de derde keer aan een club uit zijn vaderland. Nu draagt hij het shirt van Hapoel Tel Aviv en daar is de linkerflankspeler veelal basisspeler. In 11 matchen deed hij de netten een keer trillen.

De winger werd in 2018 overgenomen van Antwerp en had een goede start onder Vanderhaeghe, maar onder Thorup liep het mis. Pas op het einde van de vorige mercato werd een oplossing gevonden: een uitleenbeurt aan Giresunspor. Bij de Turkse tweedeklasser is hij geen titularis en moet hij het vooral met invalbeurten doen.

De laatste huurling is in België gebleven, maar een divisie lager: bij Sporting Lokeren. Beridze is er een van de weinige lichtpuntjes. De Georgiër scoorde vijf goals, waaronder deze beauty.

