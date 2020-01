Kana na vijftien wedstrijden op vijf maanden voor Anderlecht: "Ik begon geblesseerd aan het seizoen bij de U21"

Wat gaat het snel voor Marco Kana. De jonge Belg speelde dit seizoen al vijftien wedstrijden voor Anderlecht.

Vier dagen voor zijn zeventiende verjaardag mocht hij invallen tegen Moeskroen en hij bekroonde zijn eerste basisplaats met een doelpunt. Allemaal ver boven de verwachtingen voor de Congolese Belg.

“Ik had zeker niet verwacht dat het allemaal zo snel ging gaan”, vertelde hij op de Facebookpagina van de club. “Ik begon geblesseerd aan het seizoen bij de U21. Ik was bezig met mijn revalidatie en keerde net terug… en dan kwam Vincent Kompany. Ik trainde eens mee met de A-kern en daarna is alles snel gegaan.”

“Ik stond nooit te boek als een toptalent, maar wel als een werker die er altijd zijn hoofd voor legt. Ik ga altijd tot het uiterste. Ik probeer altijd de bal in de ploeg te houden en vooruit te voetballen. Dat heeft mijn opleiding mij bijgebracht: ik voetbal al sinds mijn zesde voor Anderlecht.”