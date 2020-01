🎥 Halve finale League Cup: Leicester City en Aston Villa houden mekaar in bedwang

Leicester ontving vanavond Aston Villa in de heenwedstrijd van de League Cup. De ploeg van Praet en Tielemans kwam tegen de verhouding in op achterstand, maar kwam in de tweede helft verdiend langszij. De terugwedstrijd zal moeten beslissen wie naar Wembley mag.

Leicester City begon met Dennis Praet en Youri Tielemans aan de partij en was veruit de betere ploeg. Bij de eerste aanval van Aston Villa werd het echter 0-1, na een doelpunt van de Franse back Guilbert. Bij Villa stonden met Nakamba en Trezeguet twee spelers met een verleden in de Belgische competitie op het veld. GOAL | Guilbert opent de score voor @AVFCOfficial! 💪



0️⃣-1️⃣ #LeiAvl #CarabaoCup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/vMMjpAAUrS — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) 8 januari 2020 Leicester bleef de druk opvoeren in de tweede helft. Vooral Maddison was gevaarlijk, maar de Villa-doelman redde twee keer knap. Een kwartier voor tijd kwam Leicester langszij. De net ingevallen Iheanacho werkte koelbloedig af, op aangeven van Jamie Vardy. De verdediging van Aston Villa zag er niet goed uit. GOAL | Daar is Iheanacho met de gelijkmaker! 🔥



1️⃣-1️⃣ #LeiAvl #CarabaoCup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/cIYATP8c4Q — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) 8 januari 2020 De Belgen zaten niet in de wedstrijd. Dennis Praet bleef tijdens de rust in de kleedkamers en Tielemans, die een ongelukkige partij speelde, werd tien minuten voor affluiten naar de kant gehaald. Dinsdagavond nam Manchester City met een 1-3 zege op het veld van stadsrivaal Manchester United al een serieuze optie op de finale van de League Cup.