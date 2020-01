Hoe zou het zijn met... Michaël Heylen?

Michaël Heylen vierde vorige week zijn 26e verjaardag. Hij speelde 119 wedstrijden in België voor vier verschillende clubs.

Heylen trapte de beloften van Anderlecht in mei 2013 als aanvoerder naar de titel met een wereldgoal van op eigen helft. In het seizoen 2013-2014 werd hij door paars-wit uitgeleend aan KV Kortrijk, waar hij onder de vleugels van Hein Vanhaezebrouck 32 wedstrijden speelde.

In de twee daaropvolgende seizoenen speelde hij 29 wedstrijden voor Anderlecht, maar écht overtuigen kon hij nooit. Er volgde een nieuwe uitleenbeurt aan Westerlo en uiteindelijk werd hij in de zomer van 2017 verkocht aan Zulte Waregem. Daar speelde hij 53 wedstrijden op twee seizoenen tijd, deze zomer verkaste hij transfervrij naar FC Emmen in de Eredivisie.

Daar staat hij momenteel op een knappe veertiende plaats, drie punten boven de play-downs, vijf punten boven de rechtstreekse degradatieplaatsen.

Heylen is er een onbetwiste basispion, maar pakte wel al twee keer rood in dertien duels. Dat is meer dan in de 119 wedstrijden in België samen (één keer 2x geel).

De vijftienvoudige belofteninternational tekende maar een contract voor één seizoen bij de rood-witten, maar de club heeft wel een optie om zijn contract met één jaar te verlengen. Als Emmen zich verzekert van het behoud in de Eredivisie, zal het dat wellicht ook doen.