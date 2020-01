POLL: Moet Club Brugge voor meteen inzetbare 'Big Ben' of groeibriljant 'El Tanque' gaan?

Adolfo Gaich en Christian Benteke zijn al een tijdje in beeld om de nieuwe topspits van Club Brugge te worden. Maar wie van de twee is nu de beste keuze?

De bijnamen liegen niet. Beide spitsen meten 1m90 en beschikken over een profiel dat Club Brugge op dit moment niet in de kern heeft. Club Brugge haalde wel al de pas achttienjarige Youssouph Badji (1m92) binnen, maar dat is wellicht eerder met het oog op volgend seizoen.

Door de transfer van Badji zou je denken dat Club Brugge als nieuwe topspits de voorkeur zou geven aan iemand die meteen inzetbaar is. Benteke miste de laatste wedstrijden weliswaar door een blessure, maar probeert dit weekend al opnieuw te spelen. Hij zou dus zeker fit moeten geraken voor Anderlecht – Club Brugge van 19 januari.

Benteke kent de Belgische competitie bovendien erg goed: hij speelde er al meer dan honderd wedstrijden vooraleer hij naar de Premier League trok.

Gaich is negen jaar jonger, kent de Belgische competitie veel minder goed én heeft nog een bijkomend probleem. Hij speelt de komende weken het Olympisch kwalificatietoernooi met de Argentijnse U23. Dat vindt plaats van 18 januari tot 9 februari.

De wedstrijden in de Europa League (20 en 27/2) lijken in dat geval te vroeg te komen voor hem. Aangezien het wel even zal duren vooraleer hij zich aan het Europese en Belgische voetbal heeft aangepast, zal hij zich dan eerder op de start van de play-offs moeten richten.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Gaich debuteerde intussen al voor de Argentijnse hoofdmacht onder Lionel Scaloni. Dat is de coach die hem ook liet debuteren voor de Argentijnse U20 en die dus duidelijk in hem gelooft. Als hij bij Club Brugge volgend jaar Champions League speelt, lijkt de kans groot dat hij een vaste plek in de Argentijnse selectie kwam afdwingen. Wat zijn marktwaarde dan weer ten goede zal komen.

Het zware loon van Benteke of de enorme transfersom voor Gaich? Benteke die er tegen Manchester United al kan bijzijn, of Gaich die volgend jaar de topspits van blauw-zwart kan worden? Aan wie geven jullie de voorkeur?