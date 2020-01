Het is zover! De topschutter van Standard vindt onderdak bij Nantes

De bevestiging van Michel Preud'homme was er al, maar nu hebben ook Standard en Nantes via de officiële clubkanalen laten weten dat de transfer van Renaud Emond rond is.

Het hing al dagen in de lucht, maar nu is de deal ook officieel: Renaud Emond verlaat de Belgische competitie voor FC Nantes. Na 4,5 jaar Standard zegt hij de Belgische competitie voor het eerst vaarwel. Als Rouche veroverde hij twee keer de Beker van België. Emond gaat dus met andere woorden zijn eerste buitenlandse avontuur aan. Hij zette zijn kribbel onder een contract tot medio 2022 bij de huidige nummer 5 in de Franse Ligue 1. Bij de overgang zou een transferbedrag van 4 miljoen euro gemoeid zijn (bron: Transfermarkt). 📖🇧🇪 Devinez qui vient compléter l'album @Panini_fr du @FCNantes ! pic.twitter.com/wMUPsXI0BO — FC Nantes (@FCNantes) January 9, 2020