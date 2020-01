Deals nakende, maar nog werk aan de winkel voor Anderlecht: 'Thelin en vijf anderen nog steeds niet officieel weg bij paars-wit'

Het worden nog drukke dagen en weken voor RSC Anderlecht op stage en op de wintermercato. Heel veel deals zijn nog steeds niet afgerond.

Anderlecht wil graag af van heel wat spelers, maar een deal is er over vele zaken nog niet. Naast Adrien Trebel (lees er HIER nog eens wat meer over), zijn er nog heel wat nakende deals ... die nog niet rond zijn.

Nog veel meer deals op komst?

Zo is er nog geen officieel nieuws over Thelin en Malmö, terwijl Het Nieuwsblad weet dat er ook over Musona (Eupen?), Chipciu (Gaziantep) en Cobbaut nog geen definitief nieuws is.

Saief zou met zijn makelaar ondertussen in Israël zitten om een deal met Maccabi Haifa te vervolledigen, terwijl Het Laatste Nieuws aangeeft dat Sanneh mogelijk naar Brondby zou kunnen trekken.