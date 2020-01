Enkele Rode Duivels staan op de radar van verschillende topclubs: wie kan een transfer maken in januari?

De Rode Duivels zijn populair op de transfermarkt. Dries Mertens kan naar verschillende clubs, maar er is ook interesse in Jan Vertonghen en Elias Cobbaut. Christian Benteke en Michy Batshuayi willen dan weer op zoek naar meer speelminuten. We overlopen hier de mogelijke transfers.

Dries Mertens is de populairste Rode Duivel op de transfermarkt. Inter wilde hem heel lang halen, maar de laatste weken verschijnen er andere ploegen op de voorgrond. Zo zouden Arsenal en Juventus het tegen elkaar uitvechten.

Er is enorm veel interesse, maar de lage transfersom zal er zeker een rol in spelen. Napoli zou "slechts" tien miljoen pond willen voor de Rode Duivel. De transfersom is zo laag, omdat Mertens in de zomer een vrije speler kan worden en dus gratis kan vertrekken.

Arsenal wordt door verschillende media als favoriet gezien, want Arteta is een grote fan van Mertens. Toch is Juventus nog niet afgeschreven. Dries Mertens houdt van de Italiaanse competitie en hij kent Sarri natuurlijk van zijn periode bij Napoli.

Rond Jan Vertonghen hangen er de laatste weken veel geruchten. Zowel Napoli als Ajax zouden een bod willen uitbrengen op de centrale verdediger. Tottenham lijkt er mee te kunnen leven, want ze zijn al op zoek naar een vervanger. Zo zouden ze Diop, een verdediger van West Ham, willen halen als Vertonghen vertrekt.

Elias Cobbaut

Elias Cobbaut steekt er niet bovenuit bij Anderlecht dit seizoen, maar ook hij kan een mooie transfer maken deze maand. Zowel Atalanta als Sheffield United zijn geïnteresseerd in de linksvoetige verdediger. De laatstgenoemde club zou zelfs dicht bij een akkoord staan.

Christian Benteke

Rond Benteke is er nog steeds heel wat twijfel. De spits zou zelf het liefste in de Premier League blijven, maar de laatste tijd zijn er toch heel wat geruchten rond hem en Club Brugge. Als Benteke kans wil maken op een plaats in de selectie voor het EK zal hij toch ook aan meer speelminuten moeten geraken en daarbij kan Club Brugge helpen.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi zit op een zijspoor bij Chelsea en ook hij wil zijn plaats in de selectie voor het EK veilig stellen door naar een andere club te verhuizen deze maand. Aston Villa is voorlopig topkandidaat. Zij zijn op zoek naar een vervanger voor Wesley, want de Braziliaanse ex-aanvaller van Club Brugge zou geblesseerd zijn voor de rest van het seizoen.