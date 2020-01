Stijnen, Vanderbiest, ... : Ferrera is de laatste nieuwkomer in het rijtje 'bekende koppen als trainer' in de hoogste amateurklasse

Met Emilio Ferrera is er een trainer met de nodige adelbrieven neergestreken in de hoogste amateurklasse. Maar de gewezen T1 van onder meer Club Brugge en Racing Genk is niet de enige trainer (of ex-speler) die de nodige ervaring op het hoogste niveau met zich meedraagt.

Zo staat er bij koploper Deinze ook een T1 in de dug-out die een belletje doet rinkelen: David Gevaert. De voormalige fysiektrainer was assistent onder Dury bij Zulte Waregem en kende twee periodes bij Antwerp (toen nog tweede klasse). Bij het nummer 3 in de stand, Patro Eisden Maasmechelen, lopen we ook een oude bekende tegen het lijf. Niet zozeer als coach, maar wel als doelman. Stijn Stijnen levert namelijk uitstekend werk bij de Limburgers. Hij keepte jaren op het hoogste niveau bij Club Brugge en Beerschot en kwam dertig keer uit voor de Rode Duivels. Ook Stéphane Demets, trainer bij KSK Heist, speelde bij RWDM, SK Beveren en KV Kortrijk heel wat matchen in eerste klasse. RWDM doet het nu overigens ook met een bekende trainer. Fred Vanderbiest stopte als T2 van Vrancken bij KV Mechelen om bij de Brusselaars aan de slag te gaan. Drie Waalse clubs hebben een oude bekende als trainer. Seraing kondigde op 9 januari de komst van Emilio Ferrera en Marc Grosjean aan. Grosjean trainde Antwerp, Mons en La Louvière in eerste klasse. Toen de club zonder trainer zat, nam Luigi Pieroni de honneurs waar. Visé stelde onlangs José Riga (ex-Standard, Cercle Brugge en Mons) aan. Bij Olympic Charleroi volgde Thierry Pister (ex-Mons en SK Beveren) Alex Czerniatynski op. Tot slot is Urbain Spaenhoven bij Lierse Kempenzonen aan het werk als technische coördinator. Hij is niet in het bezit van de juiste diploma's om T1 te zijn. Die functie is weggelegd voor Dirk Gyselinckx.