'Gent, Kortrijk en Zulte Waregem met elkaar in de clinch voor centrale verdediger'

Kent u Abdul Mumin al? De kans bestaat dat u de centrale verdediger de komende maanden zal leren kennen.

Abdul Mumin is een 21-jarige centrale verdediger van het Deense Nordsjaelland, die in juni einde contract is bij de Denen.

Drie geïnteresseerden

Daar zien heel wat teams uit de Jupiler Pro Leagu wel heil in. Volgens Het Nieuwsblad zijn er niet minder dan drie ploegen geïnteresseerd.

Dat zouden KV Kortrijk, Zulte Waregem en AA Gent zijn. Het zou deze winter nog tot een overstap kunnen komen, al is er met Straatsburg wel een Franse kaper op de kust.