OFFICIEEL: Zwitser kon niet overtuigen bij Gent en keert vervroegd terug naar Fiorentina

KAA Gent maakt van de winterbreak gebruik om met de borstel door de kern te gaan. Voor de jonge huurling Nicky Beloko is er geen plaats meer.

Nicky Beloko kwam in de zomer van 2019 op huurbasis over van Fiorentina, maar de 19-jarige middenvelder kon geen plaats bij de A-kern afdwingen. In de concurrentiestrijd met kleppers als Odjidja, Owusu en Kums woog hij te licht.

Beloko speelde geen minuut bij de hoofdmacht van de Buffalo's en één keer zat hij op de bank. Dat was tegen Zulte Waregem op 7 december. Bij de beloften kwam hij wel in actie.

In onderling overleg met Beloko werd er besloten om vroegtijdig een einde te maken aan de huurovereenkomst. De Zwitserse jeugdinternational met Kameroense roots keert dus terug naar Fiorentina.