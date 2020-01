Hoe zou het zijn met... William Vainqueur

William Vainqueur heeft al heel wat landen gezien in zijn carrière. Hij speelde ook een tijd in de Belgische competitie bij Standard. Nu speelt hij in de Ligue 1 bij Toulouse. Hij wordt uitgeleend door het Turkse Antalyaspor.

William Vainqueur begon zijn carrière in zijn thuisland bij FC Nantes. Hij zou vijf jaar bij de hoofmacht van de Franse club spelen en daarin één keer scoren in 98 wedstrijden. Standard was onder de indruk van de defensieve middenvelder en ze haalden hem weg voor één miljoen euro.

Bij Standard werd Vainqueur al snel een sterkhouder. Hij was zeer sterk in de balrecuperatie, maar hij had ook veel voetballend vermogen. Na drie seizoenen kwam er uiteindelijk veel interesse en Dinamo Moskou kocht hem over voor zes miljoen euro. Hij speelde in totaal 110 wedstrijden voor Standard en hij scoorde 6 keer. Hij gaf ook 4 assists.

Ook bij Dinamo Moskou liet hij mooie dingen zien en het leverde hem zelfs een transfer op naar de Italiaanse topclub AS Roma. Daar ging het echter bergaf voor de middenvelder. In het begin kreeg hij nog wel minuten, maar daarna zat hij meer op de bank of zat hij zelfs niet in de selectie.

AS Roma besloot hem na één seizoen uit te lenen aan Marseille. Daar zou hij een basisspeler worden, maar de Franse club was toch niet helemaal overtuigd. Hij keerde na het seizoen terug naar AS Roma, maar hij werd in dezelfde zomer nog verkocht aan het Turske Antalyaspor voor 5.5 miljoen euro.

Daar wisselde Vainqueur basisplaatsen af met blessures. Hij kende veel pech in de seizoenen 2017/2018 en 2018/2019. Toch bleven de clubs interesse tonen in Vainqueur en uiteindelijk zou AS Monaco hem een kans geven. Het ging om een uitleenbeurt.

Bij AS Monaco kon hij nooit echt doorbreken. Ook daar kende hij heel wat blessurelast en het ging ook niet goed met de Franse club. Hij keerde terug naar Antalyaspor, maar de Turkse club besloot om hem opnieuw uit te lenen. Deze keer aan Toulouse.

Daar speelt hij nu en het lijkt opnieuw wat beter te gaan voor de middenvelder. Hij speelde al 15 wedstrijden mee dit seizoen. Volgende zomer loopt zijn contract bij Antalyaspor af, dus Vainqueur doet er nu alles aan om zich te bewijzen tegenover andere ploegen.