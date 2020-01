📷 Junior Malanda, vijf jaar geleden om het leven gekomen: de voetbalwereld zal hem nooit vergeten

10 januari zal altijd een zwarte dag zijn voor de voetbalwereld. vijf jaar geleden verliet Junior Malanda ons op deze dag op 20-jarige leeftijd.

Op 10 januari 2015 kwam Junior Malanda op 20-jarige leeftijd om het leven bij een tragisch auto-ongeluk in Noord-Duitsland, waar de Belg voor Wolfsburg speelde.

Junior Malanda werd gezien als één van onze meest getalenteerde spelers. Hij werd door velen aangeduid als een toekomstige Rode Duivel in deze schitterende generatie, maar bovenal verloren we een jongeman die werd gewaardeerd door al diegenen die zijn pad hadden gekruist. En die eer bewijzen ze aan hem op 10 januari 2020, 5 jaar later...

C'était il y a cinq ans, et la famille LOSC ne t'oublie pas 🙏



Junior Malanda, à jamais dans nos cœurs ❤#RIPJuniorMalanda pic.twitter.com/pujL8gEGdp — LOSC (@losclive) January 10, 2020