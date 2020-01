Nacer Chadli laat zich uit over play-off 1 en toekomst: "Onacceptabel"

Nacer Chadli wil er in 2020 nog heel wat van maken bij RSC Anderlecht. Dat bleek uit zijn interviews tijdens de mediadag op winterstage in Spanje.

Chadli mikt nog steeds op play-off 1 met RSC Anderlecht: "Er zijn nog negen wedstrijden en we willen er nog volop voor gaan", klonk het onder meer. "Play-off 1 niet halen? Als Anderlecht is dat onacceptabel."

Toekomst?

"We willen er meteen staan tegen Club Brugge, momenteel de beste ploeg van België. In de Beker van België was het verschil groot, maar dit is een andere wedstrijd."

En wat met de toekomst van Chadli bij Anderlecht? Voorlopig zegt hij geen nee tegen een verlengd verblijf: "We gaan moeten kijken wat er op ons afkomt. Op dit moment heb ik nog geen enkel idee waar mijn toekomst ligt. Ik zal pas beslissen aan het einde van het seizoen."