Club Brugge verliest galamatch tegen Ajax, youngster redt de eer

Club Brugge heeft zijn galamatch op de stage in Qatar met 3-1 verloren van Ajax. De Amsterdammers kwamen makkelijk op 3-0 voor youngster Thomas Van Den Keybus de eer kon redden.

Na een kwartier keek Club al tegen een dubbele achterstand aan. Kossounou werkte eerst de bal in eigen doel en even later jaste Ziyech het leer rechtstreeks de winkelhaak in. Na de rust werd het zelfs 3-0 na een goal van Quincy Promes.

#AJACLU 3⃣- 0⃣



60' | Op het uur komen heel wat nieuwkomers het veld op, onze ploeg is nu:



Mignolet - Van der Brempt, Mitrovic, Mata - Rits, De Ketelaere, De Cuyper, Cools, Van den Keybus - Openda, Badji — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 11, 2020

In de slotfase scoorde youngster Thomas Van Den Keybus nog na een goeie voorzet van Openda. Club speelde goed mee, maar Ajax toonde zich heel wat efficiënter.