Vercauteren maar half tevreden na winst in oefenmatch: "We kunnen heel veel aan hem vragen"

Anderlecht won deze namiddag zijn eerste oefenmatch met 2-1 van het Zwitserse Lugano. De goals kwamen van Vincent Kompany en Francis Amuzu. Paars-wit had meer kunnen scoren, het werkpunt waar Frank Vercauteren progressie wil in zien.

Anderlecht zoekt al langer naar afwerking. "Maar de kansen waren er toch al", toonde Vercauteren zich half tevreden. "Nu moeten we die ook nog afwerken, we moeten efficiënter worden."

Nieuwkomer Amir Murillo maakte een goeie indruk op de rechtsachter. "Het is een speler die eigenlijk al ver staat in zijn ontwikkeling, waar we heel veel kunnen aan vragen. Hij heeft de kwaliteiten om zich meteen in de passen en beschikbaar te zijn voor de wedstrijdselectie."