Jeugdproduct van Anderlecht op weg naar Arsenal? Niets is wat het lijkt

Links en rechts duikt het gerucht op dat Arsenal dertig miljoen euro op tafel zou willen leggen om Orel Mangala weg te halen bij Hamburger SV. Een verhaal dat wat meer uitleg verdient.

Mangala doorliep de jeugdreeksen van Anderlecht vooraleer hij in de zomer van 2017 naar VfB Stuttgart trok. Daar speelde hij dit seizoen al vijftien wedstrijden op het tweede niveau in Duitsland.

Nu melden buitenlandse media dat ‘de Duitse krant Het Laatste Nieuws’ schreef dat Arsenal de middenvelder wil binnenhalen. Je voelt de bui al hangen: Het Laatste Nieuws is tot nader order een Belgische krant.

Het is best mogelijk dat de Belgische belofteninternational op de verlanglijst van de Gunners staat, maar het gaat over geruchten van november vorig jaar.

Can confirm there's been absolutely nothing on Orel Mangala to Arsenal rumours in HLN or any of the Belgian press in the past week. https://t.co/JWBSBNJDuU — Gianni Verschueren (@ReverschPass) January 13, 2020