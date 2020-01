Eindelijk nog eens een nieuw stadion: "We zijn op dat vlak een ontwikkelingsland aan het worden"

De stadionplannen van Club Brugge worden met gejuich onthaald. Het wordt ook tijd dat er nog eens een nieuw stadion komt, want de infrastructuur is overal sterk verouderd (behalve in Gent natuurlijk). "Het is een kwestie van tijd voor er ongelukken gebeuren", meent Philippe Clement.

Clement is hoopvol: "Ik hoop heel hard dat het nieuwe stadion er eindelijk komt. Niet alleen voor Club, maar voor heel het Belgisch voetbal als we competitief willen blijven. Kijk naar alle landen rondom ons. De voorbije tien, vijftien jaar zijn er overal nieuwe stadions gekomen. Tot in Polen toe. En bij ons: enkel de Ghelamco Arena. We zijn op dat vlak een ontwikkelingsland aan het worden", klinkt het in HLN.

Jan Breydel is daar een goed voorbeeld van. "Neem nu de catacomben van Jan Breydel... Da's niet meer van deze tijd. Als we daar nog x-aantal jaar moeten spelen, vrees ik dat er ongelukken zullen gebeuren met de fans. Het wordt bijna onvermijdelijk. Het is eigenlijk een klein mirakel dat Jan Breydel nog telkens volloopt. Dat de mensen staan te springen om te komen, want ze worden niet meer ontvangen volgens de normen van deze tijd."