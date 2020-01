Team wintertransfers: welke JPL-clubs deden al (de beste) zaken deze winter?

Het is ondertussen al half januari en tot op heden blijven de wintertransfers in de Jupiler Pro League toch een beetje uit. Vele clubs hebben zelfs nog geen enkele transfer gedaan. Wie deed al de beste zaken?

Club Brugge, KV Kortrijk en Genk deden al enkele interessante transfers deze winter, al lijkt het in alle gevallen minstens deels te gaan over spelers die in de toekomst moeten gaan renderen. Gent haalde met Marreh dan weer een back-up voor Owusu als verdedigende middenvelder.

Vooral Cercle Brugge heeft met Hassen, Hotic en Christie-Davies al enkele versterkingen binnengehaald, ook de andere staartploegen deden al zaakjes: Sagna kwam op huurbasis over van Club Brugge naar Oostende, terwijl Waasland-Beveren al Piotrowski binnenlepelde.

In totaal zitten we nog maar aan een vijftiental transfers, Ava Dongo is behoudens medische proeven de nieuwkomer bij Antwerp die we ook al opnemen in ons overzichtje. Als we het in een veldje gieten, hebben we wel al een leuk elftal - hoever zouden ze komen in de Jupiler Pro League?

Op de bank van dat elftal zouden dan nog Christie-Davis (AM, Cercle Brugge), Hassen (doelman, Cercle Brugge), Thorstvedt (CM, Racing Genk) en Hakim (SP, Kortrijk) zitten. Wat krijgen we nog de laatste twee weken op de wintermercato?