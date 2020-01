Gent zet tweede aanvaller op verlanglijstje: 20-jarige Ivoriaan met Europese ervaring

KAA Gent is op zoek naar een speler om zijn voorhoede te versterken. Momenteel staan er twee aanvallers op het verlanglijstje.

Maandag konden we u al inlichten over de interesse van KAA Gent in Carlinhos Junior, aan aanvallend ingestelde Braziliaan van FC Lugano die zowel op de flank als in de spits kan spelen.

7 goals, 5 assists

Dinsdag maakte Het Laatste Nieuws gewag van een tweede speler die op het Gentse verlanglijstje staat: Anderson Niangbo. Niangbo is een 20-jarige Ivoriaan die in de Oostenrijkse competitie uitkomt voor Wolfsberger en onder contract ligt bij RB Salzburg.

Dit seizoen zit Niangbo aan 7 goals en 5 assists in 17 wedstrijden in de Oostenrijkse Bundesliga. Ninagbo stond met Wolfsberger telkens in de basis in de zes groepswedstrijden van de Europa League in de poule met Mönchengladbach, AS Roma en Basaksehir. Daarin gaf hij twee assists.