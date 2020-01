U heeft beslist! Geen tweede Gouden Schoen voor Vanaken, winnaar haalt maar liefst 55% van de stemmen

Nog een nacht slapen en de Gouden Schoen van 2019 is bekend. Voor wie de trofee werkelijk in de wacht zal slepen is het nog spannend afwachten, maar ondertussen weten we wel wie uw voorkeur geniet. Uw winnaar behaalde maar liefst 25% meer dan zijn eerste achtervolger.

U heeft dus beslist en het verschil is duidelijk. Als onze lezers de Gouden Schoen zouden uitreiken zou die naar Dieumerci Mbokani gaag. De Congolees vergaarde meer dan de helft van de stemmen: 55%. Hans Vanaken en Jonathan David eindigden in zijn kielzog. Het verschil tussen de nummer 1 en 2 is niet gering. Mbokani troeft Vanaken af met 25% en David met 43%. Voor het overige kregen ook Ruslan Malinovkyi en Simon Mignolet wat stemmen. Niet in het lijstje, maar wel vernoemd in de reacties is Sander Berge. Als het van u afhing dan neemt Dieumerci Mbokani woensdag zijn tweede Gouden Schoen in ontvangst. Benieuwd of de stemgerechtigden daar ook zo over hebben beslist...