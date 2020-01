Bronn doet zijn kant van het Gentse verhaal: "Zelfs Thorup was gedegouteerd door de beslissing van Louwagie en De Witte"

FC Metz verloste KAA Gent van Dylan Bronn. De Tunesische international moest zich al een poosje warm houden in de B-kern. Al is zijn kant van het verhaal wel helemaal anders dan hetgeen eerder werd verteld.

“Ik wil eerst en vooral een gerucht de kop indrukken”, valt Dylan Bronn met de deur in huis in Sport/Voetbalmagazine. “Ik heb nooit een probleem gehad met Jess Thorup.”

Nochtans gunde de Deense coach van de Buffalo’s Bronn nooit echt een basisplaats. “Dat was louter uit sportieve overwegingen. Ik had zelfs een goede band met hem. Ik denk zelfs dat hij gedegouteerd was door de beslissing van Ivan De Witte en Michel Louwagie om me naar de B-kern te sturen.”

“Ik stuurde een ongelukkig sms’je naar Louwagie omdat ik meer speelminuten wilde”, legt Bronn uit. “Michel antwoordde me beleefd, maar enkele dagen later kreeg ik te horen dat ik niet langer welkom was bij het eerste elftal. Thorup liet me weten dat de beslissing van hogerhand kwam.”

Het was nochtans niet de eerste keer dat Bronn naar de B-kern moest. “Dat was na het WK. Ik kwam net uit blessure en er werd verteld dat ik geweigerd had om op rechtsachter te voetballen. Ik vond dat te ver gaan en heb een advocaat onder de arm genomen. Al heb ik mijn plaats toen wel snel herwonnen.”