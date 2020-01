Inter heeft een nieuw spitsmaatje voor Romelu Lukaku gevonden: deal zo goed als rond

Romelu Lukaku krijgt er nog een extra spitsmaatje bij. De Italiaanse topclub heeft een akkoord gevonden met Chelsea over de transfer van Olivier Giroud.

Met de transfer zou een som van 4,5 miljoen euro gemoeid zijn. Nu Alexis Sanchez nog een tijd out is met een blessure wil Antonio Conte extra opties in zijn aanval. Met Lukaku en Lautaro heeft hij wel de meest efficiënte aanval van het land, maar de spoeling daarachter is dun.

De 33-jarige Giroud moet de stand-in worden van Lukaku. Bij Chelsea kwam hij dit seizoen amper aan de bak. Hij speelde slechts vijf matchen waarin hij geen enkele keer kon scoren. De Fransman werd in 2018 voor 17 miljoen euro weggehaald bij Arsenal.