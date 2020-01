'Charleroi gaat shoppen bij FC Nantes en haalt voormalig belofte-international terug naar België'

Januari is intussen over halfweg en het is al bij al nog vrij kalm gebleven op de transfermarkt. Sporting Charleroi doet het uitstekend dit seizoen en haalde nog geen nieuwe spelers, maar daar gaat nu toch verandering in komen.

Volgens La Dernière Heure staat Sporting Charleroi namelijk op het punt om Joris Kayembe terug naar België te halen. De voormalige belofte-international zit momenteel op een zijspoor bij het Franse FC Nantes. Volgens de krant zou het gaan om een transfer op huurbasis, maar een aankoopclausule is niet uitgesloten. In 2013 verliet Kayembe de jeugopleiding van Standard en koos hij voor een transfer naar FC Porto. Na uitleenbeurten aan FC Arouca en Rio Ave kwam Kayembe uiteindelijk bij FC Nantes terecht. Daar speelde hij vorig seizoen mee in drie wedstrijden. De flankspeler kende ook heel wat fysieke problemen, zo was hij vorig seizoen maanden out met een blessure aan de kruisbanden en dit seizoen kende hij heel wat knieproblemen.