Het gaat héél snel voor ex-speler STVV: 'Bod van 15 miljoen euro geweigerd, diverse Premier League-ploegen geïnteresseerd'

Het gaat snel met de carrière van een ex-speler van STVV. Een bod van vijftien miljoen euro? Dat is al niet meer voldoende.

Djené Dakonam vertrok in de zomer van 2017 nog voor 2,5 miljoen euro naar Spanje, waar hij sindsdien het mooie weer maakt bij Getafe.

Vraagprijs: 26 miljoen euro

De Togolese centrale verdediger (28) zag er zijn marktwaarde de voorbije jaren spectaculair de lucht inschieten.

AS Monaco wilde hem er dan ook graag bij hebben, maar een bod van 15 miljoen euro op de gewezen Kanarie volstond niet volgens The Sun. Getafe zou liefst 26(!) miljoen euro vragen. Vanuit Engeland is er heel veel concurrentie, met Arsenal en Tottenham als grootste namen.