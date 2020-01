UEFA maakt rapport op: Belgische competitie haalt héél veel inkomsten uit transfers, Anderlecht is bijzonder duur

De UEFA heeft haar jaarlijks rapport bekendgemaakt van de verschillende landen die deel uitmaken van de Europese voetbalbond. En dus ook van de Jupiler Pro League. Met toch wel wat onthutsende cijfers.

Zo maken transferinkomsten liefst 50% uit van de inkomsten die clubs genereren. Dat blijkt uit het rapport van de UEFA.

Enkel in Portugal en Frankrijk is dat percentage nog hoger. Het toont nog maar eens aan dat de Jupiler Pro League een transitcompetitie geworden is.

Anderlecht duur?

Ticketing zorgt voor 22% van de inkomsten. Uit het rapport blijkt bovendien dat de tickets vooral erg duur zijn in Anderlecht - zij staan in de top-20 van duurste prijzen over heel Europa.

PSG zou de duurste tickets hebben, al moet er volgens Het Nieuwsblad een kanttekening gemaakt worden dat ook de VIP-tickets in de berekening zitten.